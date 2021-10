Zenit San Pietroburgo-Juventus Champions League | 20 ottobre ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | De Ligt titolare con Bonucci | torna Morata

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) In maniera sorprendente pensando alle prime gare di campionato la Juve si è presa il primo posto solitario nel gruppo H e Allegri dopo due giornate è a punteggio pieno con 4 gol segnati e nessuno subito con un enorme passo in avanti per la qualificazione dopo avere battuto il Chelsea campione d’Europa. La trasferta InfoBetting: Scommesse Sportive e

...aPietroburgo, con la Gazprom Arena pronta ad accogliere i 19 mila spettatori previsti per la terza gara del girone di Champions della Juventus . APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE Diretta- ...... incontro valido per la terza giornata del Gruppo H di Champions LeaguePIETROBURGO - Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori die Juventus nel match valido per la terza ...Le scelte dei due allenatori per il match di San Pietroburgo Dare seguito all'ottimo periodo di forma vissuto in campionato nelle ultime settimane, è questo l'obiettivo della Juventus di Max Allegri ...Zenit-Juventus, le formazioni ufficiali: la scelta di Allegri che sorprende tutti. Il tecnico livornese ha deciso di spedirlo in panchina.