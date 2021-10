Zenit San Pietroburgo-Juventus (Champions League, 20 ottobre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, De Ligt titolare con Bonucci (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In maniera sorprendente pensando alle prime gare di campionato la Juve si è presa il primo posto solitario nel gruppo H e Allegri dopo due giornate è a punteggio pieno con 4 gol segnati e nessuno subito con un enorme passo in avanti per la qualificazione dopo avere battuto il Chelsea campione d’Europa. La trasferta InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In maniera sorprendente pensando alle prime gare di campionato la Juve si è presa il primo posto solitario nel gruppo H e Allegri dopo due giornate è a punteggio pieno con 4 gol segnati e nessuno subito con un enorme passo in avanti per la qualificazione dopo avere battuto il Chelsea campione d’Europa. La trasferta InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

forumJuventus : Youth League: #ZenitJuve, oggi ore 13. Formazioni: 'Ci sono anche i due Under 23 Soulè e Miretti tra i calciatori b… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: ?? STORY ?? L'avventura a San Pietroburgo di @ClaMarchisio8 ?????????? #ZenitJuve [? @aledefelice24] - GoalItalia : ?? STORY ?? L'avventura a San Pietroburgo di @ClaMarchisio8 ?????????? #ZenitJuve [? @aledefelice24] - eludeluchi1 : RT @aboutjklub: ?? MATCH DAY ?? UEFA #ChampionsLeague 2021/2022 ??? Fase a Gironi ??? 3ª Giornata ?? Zenit SP vs JUVENTUS ?? 21:00 ??? Gazprom Are… - allgoalsnapoli : 'Cancelliamo Ronaldo', Tuttosport nell'edizione di oggi riporta in prima pagina le parole di Bonucci alla vigilia d… -