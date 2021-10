Zenit-Juventus Primavera, in Youth League i bianconeri si aggiudicano il primo scontro di giornata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In attesa della partita di stasera tra Zenit e Juventus, si sono appena scontrate le compagini giovanili delle due società. In Youth League si è aggiudicata la vittoria il settore giovanile della Juventus. Partita finita per 0-2 per la Primavera bianconera, con i gol decisivi di Mulazzi e Turco. Il primo gol arriva subito dopo il fischio d’inizio, con il centrocampista zebrato che al 2? minuto trova con il suo mancino una conclusione balistica di altissimo livello. Partita equilibrata con occasioni da una parte all’altra, fino a quando al 68? Turco, appena entrato, raddoppia sfruttando un erroraccio della difesa dello Zenit. Adesso la Juventus si trova prima nel girone di Youth League e spera di ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In attesa della partita di stasera tra, si sono appena scontrate le compagini giovanili delle due società. Insi è aggiudicata la vittoria il settore giovanile della. Partita finita per 0-2 per labianconera, con i gol decisivi di Mulazzi e Turco. Ilgol arriva subito dopo il fischio d’inizio, con il centrocampista zebrato che al 2? minuto trova con il suo mancino una conclusione balistica di altissimo livello. Partita equilibrata con occasioni da una parte all’altra, fino a quando al 68? Turco, appena entrato, raddoppia sfruttando un erroraccio della difesa dello. Adesso lasi trova prima nel girone die spera di ...

Advertising

juventusfc : Meno uno ? La gallery ?? dei bianconeri in campo verso #ZenitJuve! ?? #JuveUCL - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juve! ?? LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Questa era l'ultima risposta della conferenza stampa bianconera. A breve il report completo su… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - ZENIT - JUVENTUS PRIMAVERA 0-2 FINISCE QUI. Mulazzi e Turco regalano tre punti d'oro - tosellucMTG : RT @toselluc: #OltreiTitoli su #Amazon #PrimeVideo Pronti per Zenit Juventus? @FBiasin @FabDellaValle @laballara -