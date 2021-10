Zenit-Juventus: possibile chance a sorpresa per il giocatore! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo la convincente prestazione dello Stadium contro la Roma, Mattia De Sciglio sembrerebbe pronto a riconfermarsi nell’undici titolare in Champions League. Stando alle parole di Romeo Agresti, per il terzino italiano, infatti, la partita di San Pietroburgo contro lo Zenit, potrebbe essere la sua seconda consecutiva dal 1?. Un dato rilevante se si considerano le voci che, a inizio anno, lo vedevano lontano da Torino. Per l’ex Milan e Lione può rappresentare il momento della svolta, per acquisire definitivamente fiducia di mister e tifosi. POTREBBE INTERESSARTI: Sarri torna a parlare dell’Inter dopo la partita di sabato: le parole del tecnico! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo la convincente prestazione dello Stadium contro la Roma, Mattia De Sciglio sembrerebbe pronto a riconfermarsi nell’undici titolare in Champions League. Stando alle parole di Romeo Agresti, per il terzino italiano, infatti, la partita di San Pietroburgo contro lo, potrebbe essere la sua seconda consecutiva dal 1?. Un dato rilevante se si considerano le voci che, a inizio anno, lo vedevano lontano da Torino. Per l’ex Milan e Lione può rappresentare il momento della svolta, per acquisire definitivamente fiducia di mister e tifosi. POTREBBE INTERESSARTI: Sarri torna a parlare dell’Inter dopo la partita di sabato: le parole del tecnico! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

