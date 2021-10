Zenit-Juventus oggi, Champions League: orario, canale tv, probabili formazioni, programma, streaming (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Zenit-Juventus oggi: in questo mercoledì 20 ottobre, la Vecchia Signora torna in Champions nella terza giornata della fase a gironi, nel Gruppo H di cui fanno parte anche il Chelsea e il Malmoe. Dopo i successi arrivati proprio contro gli svedesi e gli inglesi campioni d’Europa, gli uomini di Max Allegri sono quindi attesi all’esame di russo, in una partita che si preannuncia insidiosa, ma che la Juventus può affrontare con la consapevolezza di una ritrovata solidità, come hanno dimostrato le ultime partite di Serie A. Chi la spunterà? La parola al campo, unico giudice supremo. La sfida tra Zenit San Pietroburgo e Juventus si giocherà oggi, mercoledì 20 ottobre, allo 21.00 allo stadio San Pietroburgo. Il match sarà in diretta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021): in questo mercoledì 20 ottobre, la Vecchia Signora torna innella terza giornata della fase a gironi, nel Gruppo H di cui fanno parte anche il Chelsea e il Malmoe. Dopo i successi arrivati proprio contro gli svedesi e gli inglesi campioni d’Europa, gli uomini di Max Allegri sono quindi attesi all’esame di russo, in una partita che si preannuncia insidiosa, ma che lapuò affrontare con la consapevolezza di una ritrovata solidità, come hanno dimostrato le ultime partite di Serie A. Chi la spunterà? La parola al campo, unico giudice supremo. La sfida traSan Pietroburgo esi giocherà, mercoledì 20 ottobre, allo 21.00 allo stadio San Pietroburgo. Il match sarà in diretta ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - juventusfc : Meno uno ? La gallery ?? dei bianconeri in campo verso #ZenitJuve! ?? #JuveUCL - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juve! ?? LIVE su @JuventusTV: - eludeluchi1 : RT @aboutjklub: ?? MATCH DAY ?? UEFA #ChampionsLeague 2021/2022 ??? Fase a Gironi ??? 3ª Giornata ?? Zenit SP vs JUVENTUS ?? 21:00 ??? Gazprom Are… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Zenit-Juventus: Kean dopo la Roma cerca il bis, in quota anche il gol di Morata -