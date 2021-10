Zenit-Juventus, Morata: il ritorno dell’uomo Champions (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle prime due partite del girone una presenza e un goal contro il Malmoe. Questo lo score di Alvaro Morata, pronto a scendere in campo questa sera contro lo Zenit San Pietroburgo. L’infortunio è alle spalle e l’attaccante spagnolo fiuta il profumo di una grande notte europea. Uomo Champions Alvaro MorataDurante le sue due esperienze in maglia bianconera, l’attaccante spagnolo ha collezionato 14 reti in 29 presenze di Champions League. Insomma, un gol ogni due partite. Lo scorso anno fu proprio lui a trainare la Juventus durante la fase a gironi della competizione europea siglando, durante tutta la manifestazione, 6 reti in 8 partite. Come tante volte affermato da Allegri, Morata è l’uomo da partita singola quando la posta in gioco è alta. Ecco che, quindi, il ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle prime due partite del girone una presenza e un goal contro il Malmoe. Questo lo score di Alvaro, pronto a scendere in campo questa sera contro loSan Pietroburgo. L’infortunio è alle spalle e l’attaccante spagnolo fiuta il profumo di una grande notte europea. UomoAlvaroDurante le sue due esperienze in maglia bianconera, l’attaccante spagnolo ha collezionato 14 reti in 29 presenze diLeague. Insomma, un gol ogni due partite. Lo scorso anno fu proprio lui a trainare ladurante la fase a gironi della competizione europea siglando, durante tutta la manifestazione, 6 reti in 8 partite. Come tante volte affermato da Allegri,è l’uomo da partita singola quando la posta in gioco è alta. Ecco che, quindi, il ...

