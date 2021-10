Zenit-Juventus: le probabili formazioni del match (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Allegri conta su De Ligt contro lo Zenit, le condizioni di Dybala preoccupano ancora la Juventus. Le risposte del mister alla vigilia Due vittorie su due per la Juventus di Allegri. Contro lo Zenit i bianconeri cercano il tris di successi consecutivi per agguantare la vetta della classifica. Galvanizzati dall’importantissima vittoria in campionato contro la Roma, gli uomini di Allegri cercano la miglior condizione possibile in vista dell’importante gara di mercoledì sera. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video a partire dalle ore 21:00. QUI Zenit – Semak si affida a Kritsyuk per la porta contro la Juventus. La linea difensiva sarà composta da Sutormin, Marrios, Chistyakov, Lovren e Douglas Santos. Malcom e Claudinho agiranno sugli ... Leggi su zon (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Allegri conta su De Ligt contro lo, le condizioni di Dybala preoccupano ancora la. Le risposte del mister alla vigilia Due vittorie su due per ladi Allegri. Contro loi bianconeri cercano il tris di successi consecutivi per agguantare la vetta della classifica. Galvanizzati dall’importantissima vittoria in campionato contro la Roma, gli uomini di Allegri cercano la miglior condizione possibile in vista dell’importante gara di mercoledì sera. Ilsarà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video a partire dalle ore 21:00. QUI– Semak si affida a Kritsyuk per la porta contro la. La linea difensiva sarà composta da Sutormin, Marrios, Chistyakov, Lovren e Douglas Santos. Malcom e Claudinho agiranno sugli ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - juventusfc : Meno uno ? La gallery ?? dei bianconeri in campo verso #ZenitJuve! ?? #JuveUCL - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juve! ?? LIVE su @JuventusTV: - sportface2016 : #ZenitJuventus, le informazioni su come seguirla in tv - sportli26181512 : Danny, l'ex mancato che ha fatto la storia dello Zenit: 'La Juve mi voleva, poi prese Diego': Danny, l'ex mancato c… -