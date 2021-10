Zenit-Juventus, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Juventus scende in campo contro lo Zenit per cercare la terza vittoria consecutiva in Champions. Ecco le formazioni ufficiali del match della Gazprom Arena: Zenit (3-4-3) Kritsyuk; Rakitskiy, Chistyakov, Lovren; Karavaev, Wendel, Barrios, Douglas Santos; Malcom, Dzyuba, Claudinho. All. Semak. Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Allegri. FOTO: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lascende in campo contro loper cercare la terza vittoria consecutiva in Champions. Ecco ledel match della Gazprom Arena:(3-4-3) Kritsyuk; Rakitskiy, Chistyakov, Lovren; Karavaev, Wendel, Barrios, Douglas Santos; Malcom, Dzyuba, Claudinho. All. Semak.(4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Allegri. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : Meno uno ? La gallery ?? dei bianconeri in campo verso #ZenitJuve! ?? #JuveUCL - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juve! ?? LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Questa era l'ultima risposta della conferenza stampa bianconera. A breve il report completo su… - mirkonicolino : RT @JManiaSite: #ZenitJuventus LIVE: #Allegri conferma #DeSciglio e lancia #McKennie, le formazioni ufficiali #ChampionsLeague https://t.co… - Spazio_J : Zenit-Juventus, traguardo speciale per il difensore! - -