Zenit-Juventus: le chiavi tattiche dei campioni di Russia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non siamo più nel 2012, quando lo Zenit, come un PSG ante litteram, piazzava il colpo più costo d’Europa, portando a San Pietrburgo Hulk e pagando al Porto 55 milioni di euro. L’amore per i nazionali verdeoro, però, è rimasto: sono ben quattro i brasiliani titolari nell’11 titolare disegnato da Sergej Semak. Di questa presenza carioca ne risente anche il gioco dei campioni di Russia basato su fraseggio, tecnica e ricerca esasperata del gol. Samba brasiliana Nella Premier League russa, lo Zenit è primo in classifica con il miglior attacco (23 gol in 11 partite), seconda per possesso palla con il 56,8% , prima per passaggi riusciti e seconda per dribbling effettuati: 56,2% secondo i dati riportati da Wyscout. In questa campagna europea il 4-0 rifilato agli svedesi del Malmoe ha mostrato questi tratti distintivi ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non siamo più nel 2012, quando lo, come un PSG ante litteram, piazzava il colpo più costo d’Europa, portando a San Pietrburgo Hulk e pagando al Porto 55 milioni di euro. L’amore per i nazionali verdeoro, però, è rimasto: sono ben quattro i brasiliani titolari nell’11 titolare disegnato da Sergej Semak. Di questa presenza carioca ne risente anche il gioco deidibasato su fraseggio, tecnica e ricerca esasperata del gol. Samba brasiliana Nella Premier League russa, loè primo in classifica con il miglior attacco (23 gol in 11 partite), seconda per possesso palla con il 56,8% , prima per passaggi riusciti e seconda per dribbling effettuati: 56,2% secondo i dati riportati da Wyscout. In questa campagna europea il 4-0 rifilato agli svedesi del Malmoe ha mostrato questi tratti distintivi ...

Ultime Notizie dalla rete : Zenit Juventus Juventus in Russia forte dei numeri Zenit San Pietroburgo e Juventus si sono affrontati in precedenza soltanto nella fase a gironi della Champions League 2008 - 09: vittoria per 1 - 0 dei bianconeri a Torino e pareggio per 0 - 0 in ...

Dopo la Roma, Allegri ne cambia 4: ecco la Juve che sfida lo Zenit Nella gara della terza giornata del girone H di Champions League, la Juventus sfida in trasferta lo Zenit San Pietroburgo. Ecco la probabile formazione di Allegri

Diretta Zenit-Juve ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Corriere dello Sport Zenit-Juventus: Sky, Mediaset o Amazon Prime? Ecco dove vederla Ottenere una vittoria in Russia, a San Pietroburgo contro lo Zenit, vorrebbe dire mettere un piede e mezzo agli ottavi della competizione più prestigiosa. Dopo due vittorie consecutive contro Malmoe e ...

Zenit-Juve, la probabile formazione di Allegri: ritornano De Ligt e Morata L’olandese farà coppia con Bonucci in difesa, lo spagnolo con Chiesa in attacco. A centrocampo Arthur vede il debutto da titolare, possono rifiatare Bentancur e Cuadrado ...

