Zenit-Juventus, la decisione di Allegri che sorprende i tifosi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Allegri sorprende i tifosi in vista del match di Champions League contro lo Zenit. Cuadrado siederà in panchina: al suo posto scalpita McKennie. Manca poco al fischio di inizio del match di Champions League tra Zenit e Juventus. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, è da diversi giorni al lavoro per preparare il match. Le ultime Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

