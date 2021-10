Zenit-Juventus, Champions League: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Agganciare il secondo posto nel giro arrivando alla fine di questo gironcino d’andata a pari punti con i bianconeri. Vincere per continuare a guardare le avversarie dall’alto verso il basso. È una gara fondamentale quella che va in scena in terra di Russia: i padroni di casa dello Zenit San Pietroburgo troneggiano sulla massima serie russa e hanno totalizzato tre punti nel raggruppamento europeo di appartenenza. Nell’ultima sfida, la compagine di Sergej Semak ha perso contro l’Arsenal Tula. Arriva cavalcando l’onda, invece, la Juventus di Massimiliano Allegri: prima nel Girone H di Champions League dopo aver sconfitto Malmo e Chelsea, i piemontesi hanno sconfitto la Roma in Serie A tornando in corsa per le zone altissime. Ecco le ultime da Zenit-Juventus con le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Agganciare il secondo posto nel giro arrivando alla fine di questo gironcino d’andata a pari punti con i bianconeri. Vincere per continuare a guardare le avversarie dall’alto verso il basso. È una gara fondamentale quella che va in scena in terra di Russia: i padroni di casa delloSan Pietroburgo troneggiano sulla massima serie russa e hanno totalizzato tre punti nel raggruppamento europeo di appartenenza. Nell’ultima sfida, la compagine di Sergej Semak ha perso contro l’Arsenal Tula. Arriva cavalcando l’onda, invece, ladi Massimiliano Allegri: prima nel Girone H didopo aver sconfitto Malmo e Chelsea, i piemontesi hanno sconfitto la Roma in Serie A tornando in corsa per le zone altissime. Ecco le ultime dacon le ...

