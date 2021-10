Zenit-Juventus: Allegri prosegue la sua campagna europea (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ce lo ha insegnato la storia. Vincere in Russia è sempre un’impresa. Non ci riuscì Napoleone nel 1812, né tantomeno Hitler che dopo un’iniziale vittoria fu sconfitto nella guerra di Kursk che durò ben due mesi. Max Allegri questo lo sa, anche su lui uscì vittorioso da San Pietroburgo quando era ancora sulla panchina del Milan e l’allenatore dei russi era un certo Luciano Spalletti. Erano i gironi dell’edizione 2012/13 e finì 3-2 per i rossoneri. Dna ritrovato Il momento felice della Juventus è conseguenza diretta della capacità dei giocatori di fare esattamente ciò che chiede il tecnico toscano. Solida dietro, antipatica e a tratti noiosa nel gioco, ma nel momento in cui il giocatore di maggior talento della squadra è fuori causa infortunio, occorre cercare soluzioni alternative. Non basterà questo approccio per avanzare nella fase ad ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ce lo ha insegnato la storia. Vincere in Russia è sempre un’impresa. Non ci riuscì Napoleone nel 1812, né tantomeno Hitler che dopo un’iniziale vittoria fu sconfitto nella guerra di Kursk che durò ben due mesi. Maxquesto lo sa, anche su lui uscì vittorioso da San Pietroburgo quando era ancora sulla panchina del Milan e l’allenatore dei russi era un certo Luciano Spalletti. Erano i gironi dell’edizione 2012/13 e finì 3-2 per i rossoneri. Dna ritrovato Il momento felice dellaè conseguenza diretta della capacità dei giocatori di fare esattamente ciò che chiede il tecnico toscano. Solida dietro, antipatica e a tratti noiosa nel gioco, ma nel momento in cui il giocatore di maggior talento della squadra è fuori causa infortunio, occorre cercare soluzioni alternative. Non basterà questo approccio per avanzare nella fase ad ...

