Zenit-Juventus 0-1 | parola a mister Allegri | “Prestazione non buona | ma ottimo risultato”

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 21 ottobre 2021)Massimiliano, intervistato dai giornalisti di Amazon Prime, ha parlato così della vittoria della suaai danni dello, gara valevole per il terzo turno della fase a gironi di Champions League: VITTORIA FORTEMENTE VOLUTA: “In questa vittoria c’è dentro unche èperché dopo 3 partite abbiamo 9 punti e non abbiamo ancora subito gol e anche perché tra 15 giorni avremo la possibilità di giocarci già il passaggio del turno. Però non abbiamo fatto una: siamo stati un po’ lenti nell’impostazione di gioco e loro ci rallentavano molto. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Alzeremo l’attenzione per la partita di domenica.” LEGGI ANCHE:, Amoruso: “Per Dybala viene ...