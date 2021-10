Zenit-Juventus 0-1, il match winner Kulusevski: “Primo gol in Champions molto importante per la squadra” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Suo il gol che ha deciso l’importantissimo match di questa sera che vedeva la Juventus impegnata a San Pietroburgo contro lo Zenit, Dejan Kulusevski ha parlato così ai microfoni dei giornalisti di Amazon Prime: LEGGI ANCHE: Zenit-Juventus 0-1, Kulusevski regala la quarta vittoria di misura consecutiva ad Allegri IL GOL: “Ho visto andare il pallone verso il palo, quindi ho avuto paura che non entrasse. Quando, invece, ho visto che era entrata mi son sentito contento per la squadra. Questo è il mio Primo gol in Champions ed è stato molto importante per la squadra.” ENTRARE A PARTITA INIZIATA: “Sono entrato in partita per fare la differenza, ma non ci sono ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Suo il gol che ha deciso l’importantissimodi questa sera che vedeva laimpegnata a San Pietroburgo contro lo, Dejanha parlato così ai microfoni dei giornalisti di Amazon Prime: LEGGI ANCHE:0-1,regala la quarta vittoria di misura consecutiva ad Allegri IL GOL: “Ho visto andare il pallone verso il palo, quindi ho avuto paura che non entrasse. Quando, invece, ho visto che era entrata mi son sentito contento per la. Questo è il miogol ined è statoper la.” ENTRARE A PARTITA INIZIATA: “Sono entrato in partita per fare la differenza, ma non ci sono ...

