Zenit-Juventus 0-1, Allegri: "Abbiamo giocato male e abbiamo vinto, risultato ottimo"

"risultato ottimo, dopo tre partite nove punti senza subire gol. Tra quindici giorni potremo giocarci il passaggio del turno. Non abbiamo giocato benissimo, diciamo una buona prestazione che ci consente di alzare l'attenzione in vista dell'Inter. Dobbiamo migliorare in fase di possesso. Diciamo prestazione giusta con un risultato ottimo. Bisogna migliorare molto. abbiamo giocato male ma abbiamo vinto, questo può essere d'aiuto in vista di domenica". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, al termine della vittoria ottenuta nel finale in casa dello Zenit in Champions League.

