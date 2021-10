Zauli | «Kaio Jorge? Oggi ha dimostrato il suo valore come giocatore e come ragazzo»

Advertising

DiMarzio : #Juventus, Kaio Jorge con l’Under23. Il brasiliano sarà a disposizione di Zauli per il match contro l’Albinoleffe… - ferrariplan : RT @junews24com: Zauli applaude Kaio Jorge: «Si è messo a disposizione con umiltà» - - CalcioNews24 : Il commento di #Zauli su #KaioJorge - sportli26181512 : La rimonta di Kaio Jorge: il suo primo gol italiano è con l'Under 23: Kaio Jorge prova a rimontare: il suo primo go… - junews24com : Zauli applaude Kaio Jorge: «Si è messo a disposizione con umiltà» - -

Ultime Notizie dalla rete : Zauli Kaio

Riflettori puntati suJorge nel turno infrasettimanale della Juventus Under 23, sul campo dell'Albinoleffe. L'... si ritrova aggregato in seconda squadra di mister Lambertocosì da mettere ...... mentre la Juventus U23 può recriminare per un calcio di rigore sbagliato al 28' daJorge, ... nel primo tempo Félix Correia e Radu Dragusin avevano fatto volare la squadra di Lamberto, che ...Prima da titolare per Kaio Jorge in bianconero. Il brasiliano che non può giocare con la Juventus in Champions, è stato schierato titolare da ...Il brasiliano mette minuti nelle gambe nella squadra di Zauli: contro l'Albinoleffe prima sbaglia un rigore, poi realizza una rete nel 2-2 finale ...