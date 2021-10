Zamparini | “Centro sportivo dedicato ad Armandino? No assoluto | ma ringrazio

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'ex patron ringrazia i tifosi per l'affetto ricevuto, ma declina la proposta di intitolare al figlio il nuovodel Palermo FC

L'ex vicepresidente rosanero ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook nel quale suggerisce di chiamare ilsportivo in memoria di Armando, figlio di Maurizio, morto alcune ......contro l' Imolese Calcio porta le firme biancoazzurre di Terenzi (poker personale) e. ... con doppietta di De Biagi Della Balda edi Marzi. Alla San Marino Academy anche gli shootout (...Queste le parole di Tony Di Piazza, che non è entrato nel merito della realizzazione della struttura, ma si è limitato a quello che possiamo chiamare un “suggerimento”, vista la recente tragedia consu ...L'ex patron ringrazia i tifosi per l'affetto ricevuto, ma declina la proposta di intitolare al figlio il nuovo centro sportivo del Palermo FC ...