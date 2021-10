Zaki, da Brescia a Roma a piedi per chiedere la cittadinanza italiana: ‘Si rispetti il voto di Camera e Senato’. Noury (Amnesty): ‘Governo immobile’ (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un flash mob per sollecitare il governo Draghi a conferire la cittadinanza italiana allo studente di Bologna Patrick Zaki, dopo 20 mesi di detenzione arbitraria in custodia cautelare in Egitto e sotto processo perché accusato per gli articoli scritti per il sito libanese Daraj. Questa l’iniziativa che, in vista della prossima udienza del 7 dicembre, si è svolta a Roma in piazza Santissimi Apostoli, come tappa conclusiva del viaggio di Marino Antonelli, il “camminatore” partito da Brescia il 20 settembre, un mese fa, proprio per sostenere la richiesta di cittadinanza italiana per Patrick Zaki, che rischia una condanna a 25 anni di carcere. “In tutto ho percorso circa 990 chilometri, quando ho visto che la libertà di Patrick veniva continuamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un flash mob per sollecitare il governo Draghi a conferire laallo studente di Bologna Patrick, dopo 20 mesi di detenzione arbitraria in custodia cautelare in Egitto e sotto processo perché accusato per gli articoli scritti per il sito libanese Daraj. Questa l’iniziativa che, in vista della prossima udienza del 7 dicembre, si è svolta ain piazza Santissimi Apostoli, come tappa conclusiva del viaggio di Marino Antonelli, il “camminatore” partito dail 20 settembre, un mese fa, proprio per sostenere la richiesta diper Patrick, che rischia una condanna a 25 anni di carcere. “In tutto ho percorso circa 990 chilometri, quando ho visto che la libertà di Patrick veniva continuamente ...

