Youth League, la Juve resta in vetta al Girone H: Zenit battuto 0 - 2 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) SAN PIETROBURGO (RUSSIA) - La Juventus Primavera batte a domicilio lo Zenit Sanpietroburgo e mantiene la testa del Girone H di Youth League con 7 punti, a +1 su Chelsea ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) SAN PIETROBURGO (RUSSIA) - Lantus Primavera batte a domicilio loSanpietroburgo e mantiene la testa delH dicon 7 punti, a +1 su Chelsea ...

Inter : ?? | FORMAZIONI Oggi torna in campo la Uefa Youth League! Ecco le formazioni ufficiali per #InterSheriff ?? - JuventusFCYouth : #Under19 | Torna la @UEFAYouthLeague con i bianconeri di Mister Bonatti impegnati in Russia, a San Pietroburgo. ??… - forumJuventus : Youth League: #ZenitJuve, oggi ore 13. Formazioni: 'Ci sono anche i due Under 23 Soulè e Miretti tra i calciatori b… - ftg_soccer : GOAL! Sparta Praha U19 in Europe UEFA Youth League Sparta Praha U19 3-2 MTK U19 GOAL! Ravenna in Italy Serie D: Gir… - junews24com : Bonatti: «Vittoria che vale tanto, abbiamo giocato una grande gara» - -