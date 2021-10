Youth League: Juventus supera Zenit, Atalanta ko con lo United (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Juventus supera 2-0 in trasferta lo Zenit San Pietroburgo nella gara valida per la terza giornata di Youth League e sale a 7 punti, sempre in vetta alla classifica, con un punto di vantaggio sul Chelsea. A segno Mulazzi al 2? del primo tempo e Turco al 23? della ripresa. L’Atalanta invece cade 4-2 sotto i colpi del Manchester United. Panada illude la ‘Dea’, poi gli inglesi si scatenano e ribaltano il match già nel primo tempo, con i sigilli di Iqbal, Hugill e Garnacho. Nella ripresa Forson firma il poker del 4-2 definitivo. Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La2-0 in trasferta loSan Pietroburgo nella gara valida per la terza giornata die sale a 7 punti, sempre in vetta alla classifica, con un punto di vantaggio sul Chelsea. A segno Mulazzi al 2? del primo tempo e Turco al 23? della ripresa. L’invece cade 4-2 sotto i colpi del Manchester. Panada illude la ‘Dea’, poi gli inglesi si scatenano e ribaltano il match già nel primo tempo, con i sigilli di Iqbal, Hugill e Garnacho. Nella ripresa Forson firma il poker del 4-2 definitivo.

