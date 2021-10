Youth League 2021/2022: l’Empoli vola al secondo turno nel Percorso Campioni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Prosegue il sogno europeo dell’Empoli Primavera, che continua a farsi strada nella Youth League 2021/2022. Impegnati nel Percorso Campioni, i toscani hanno infatti avuto la meglio del Domzale. Dopo il successo per 2-1 all’andata, è stato sufficiente un 1-1 al Castellani per staccare il pass per il secondo turno. A separare il club azzurro dagli spareggi contro le seconde classificate dei gironi c’è la Stella Rossa. In gran spolvero Asllani, a segno quest’oggi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Prosegue il sogno europeo delPrimavera, che continua a farsi strada nella. Impegnati nel, i toscani hanno infatti avuto la meglio del Domzale. Dopo il successo per 2-1 all’andata, è stato sufficiente un 1-1 al Castellani per staccare il pass per il. A separare il club azzurro dagli spareggi contro le seconde classificate dei gironi c’è la Stella Rossa. In gran spolvero Asllani, a segno quest’oggi. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Oggi torna in campo la Uefa Youth League! Ecco le formazioni ufficiali per #InterSheriff ?? - JuventusFCYouth : Match report, parole di Mister Bonatti e foto di una GRANDE vittoria per la nostra #Under19. Avanti così ragazzi ??… - JuventusFCYouth : #Under19 | Torna la @UEFAYouthLeague con i bianconeri di Mister Bonatti impegnati in Russia, a San Pietroburgo. ??… - francGuerrieri : Intanto l’@EmpoliCalcio ha passato il turno in Youth League nel percorso Campioni ????? ?? Due nomi su tutti: ??… - koki5_3 : RT @acmilanyouth: ?? In campo alle 15.30 ?? Torna la UEFA Youth League e il #MilanPrimavera affronta il Porto: questa la formazione scelta d… -