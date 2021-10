Youth League 2021/2022, l’Atalanta cade a Manchester: lo United si impone 4-2 sulla Dea (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Manchester United travolge 4-2 l’Atalanta nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Youth League 2021/2022 grazie alle reti siglate da Iqbal, Hugill, Garnacho e Forson; inutile il gol del momentaneo vantaggio nerazzurro segnato da Panada. In virtù di questo risultato gli inglesi agganciano il Villarreal al comando del girone con 6 punti. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita, tanto da creare subito pericoli dalle parti di Sassi con le conclusioni di Shoretire e Fernandez. La Dea, dal suo canto, soffre ma cresce con il passare dei minuti e al 20? trova la rete del vantaggio grazie al capitano Simone Panada. Neanche il tempo di festeggiare per i bergamaschi, che i Red Devils reagiscono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Iltravolge 4-2nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi digrazie alle reti siglate da Iqbal, Hugill, Garnacho e Forson; inutile il gol del momentaneo vantaggio nerazzurro segnato da Panada. In virtù di questo risultato gli inglesi agganciano il Villarreal al comando del girone con 6 punti. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita, tanto da creare subito pericoli dalle parti di Sassi con le conclusioni di Shoretire e Fernandez. La Dea, dal suo canto, soffre ma cresce con il passare dei minuti e al 20? trova la rete del vantaggio grazie al capitano Simone Panada. Neanche il tempo di festeggiare per i bergamaschi, che i Red Devils reagiscono ...

