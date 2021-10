“You”: la star rivelazione della terza stagione è Dylan Arnold (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’attore interpreta lo studente universitario Theo Nella terza stagione di “You”, uscita da una settimana, tra le piacevoli scoperte c’è la new entry Dylan Arnold. Arnold interpreta il vicino di casa di Joe e Love, Theo, studente universitario insicuro e dalla vita sregolata. Prima della sua presenza nella serie “You”, l’attore 27enne ha avuto diversi ruoli. Ha infatti dovuto interpretare due personaggi di ‘Lifetime’. Non solo, prima di diventare attore ha frequentato il college alla School of the Arts della University of North Carolina, prima di intraprendere la sua carriera professionale a Hollywood. Ha preso parte anche a programmi tv americani come The Purge e Nashville e ha partecipato anche al film After, nei panni di Noah, il ragazzo del liceo di Tessa. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’attore interpreta lo studente universitario Theo Nelladi “You”, uscita da una settimana, tra le piacevoli scoperte c’è la new entryinterpreta il vicino di casa di Joe e Love, Theo, studente universitario insicuro e dalla vita sregolata. Primasua presenza nella serie “You”, l’attore 27enne ha avuto diversi ruoli. Ha infatti dovuto interpretare due personaggi di ‘Lifetime’. Non solo, prima di diventare attore ha frequentato il college alla School of the ArtsUniversity of North Carolina, prima di intraprendere la sua carriera professionale a Hollywood. Ha preso parte anche a programmi tv americani come The Purge e Nashville e ha partecipato anche al film After, nei panni di Noah, il ragazzo del liceo di Tessa. Leggi ...

