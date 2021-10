WRC | l’Irlanda del Nord sogna il mondiale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Venerdì scorso, il consigliodella FIA ha approvato la bozza quasi definitiva del calendario delrally. La stagione 2022 prevede 13 tappe in tutto, con quasi tutti gli eventi di quest’anno confermati. Le novità sono due: la prima è il ritorno in Nuova Zelanda (il cui rally è stato cancellato causa Covid), la seconda è una gara su asfalto ancora da assegnare, con data 18-21 agosto. Chi prenderà quel posto? Le fonti parlano deldel, la quale potrebbe entrare nel WRC la prossima stagione. WRC 2022: ufficializzate nove garedelentra a far parte del WRC? Nel 2020, la Gran Bretagna ha dovuto rinunciare alla propria tappa delcausa pandemia. Ma il promoter Motorsport UK non si è mai arreso, ed ha tentato di ...