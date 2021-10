“Women In Hollywood” | sul red carpet di Elle tantissime celebrità

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha riproposto il suo evento annuale dedicato alle donne più influenti dello star system. La serata dedicata alinsi è svolta martedì 19 ottobre 2021 presso l’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles. E, sul red, hanno sfilato, tutte impeccabili nei loro look. L’evento è giunto alla … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Le attrici di Eternals Angelina Jolie, Salma Hayek, Lauren Ridloff e Gemma Chan, che avrebbero dovuto presenziare al Gala 2021 in Women in Hollywood organizzato dalla rivista Elle Magazine, si sono ritirate all'ultimo minuto dall'evento a causa di una potenziale esposizione a una persona risultata positiva al Covid-19.