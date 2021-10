Whirlpool Napoli, il 25 tavolo al Mise e il giorno dopo il ministro Todde a Napoli. Oggi incontro alla Regione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il viceministro dello Sviluppo economico, Alessandra Todde sarà in Campania il 26 per una visita allo stabilimento Whirlpool a Napoli durante la quale incontrerà lavoratori e sindacati. Il 25 ottobre intanto si svolgerà al Mise una nuova riunione del tavolo WhirlpoolL. Questa mattina intanto l’assessore al Lavoro della Regione Campania, Antonio Marchiello, ha ricevuto una delegazione delle organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori di Whirlpool nell’ambito della vertenza caratterizzata dalla procedura di licenziamento aperta dall’azienda. I sindacati, secondo quanto riferisce una nota diffusa dalla Regione Campania, “hanno chiesto l’impegno della ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il vicedello Sviluppo economico, Alessandrasarà in Campania il 26 per una visita allo stabilimentodurante la quale incontrerà lavoratori e sindacati. Il 25 ottobre intanto si svolgerà aluna nuova riunione delL. Questa mattina intanto l’assessore al Lavoro dellaCampania, Antonio Marchiello, ha ricevuto una delegazione delle organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori dinell’ambito della vertenza caratterizzata dprocedura di licenziamento aperta dall’azienda. I sindacati, secondo quanto riferisce una nota diffusa dCampania, “hanno chiesto l’impegno della ...

fanpage : Brutte notizie per gli operai della Whirlpool di Napoli. L'azienda ha confermato la chiusura della procedura di lic… - Pippo_Moscuzza : RT @FIMCislStampa: #Whirlpool, #Nobis #FIM @AndreaOrlandosp raccoglie la nostra richiesta di garantire continuità lavorativa per i 340 lavo… - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Whirlpool, presidio davanti alla Regione domani l'incontro con il sindaco Manfredi - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Whirlpool, interviene De Luca: «Grave la scelta dei vertici aziendali» - CostantinoCisl : RT @FIMCislStampa: #Whirlpool, #Nobis #FIM @AndreaOrlandosp raccoglie la nostra richiesta di garantire continuità lavorativa per i 340 lavo… -