WhatsApp introduce un nuovo pulsante: che cos’è e come si usa? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) WhatsApp si rinnova ancora, e lo fa introducendo un nuovo, interessante pulsante. La funzione, annunciata qualche mese fa, è ora disponibile per gli utenti che utilizzano quotidianamente le chiamate della celebre app di IM. Ecco come funziona e a cosa serve. WhatsApp ed il nuovo pulsante: i dettagliNon si ferma la sete di novità in casa WhatsApp. Questa volta, protagonista, è una funzione dedicata alle chiamate del celebre servizio di IM. Ebbene, da qualche anno è possibile non solo inviare messaggi, media, foto e vocali nelle chat one-to-one o di gruppo, ma anche effettuare vere e proprie chiamate. Anche queste ultime, così come per i messaggi, sono possibili sia in conversazioni singole che di gruppo. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)si rinnova ancora, e lo fando un, interessante. La funzione, annunciata qualche mese fa, è ora disponibile per gli utenti che utilizzano quotidianamente le chiamate della celebre app di IM. Eccofunziona e a cosa serve.ed il: i dettagliNon si ferma la sete di novità in casa. Questa volta, protagonista, è una funzione dedicata alle chiamate del celebre servizio di IM. Ebbene, da qualche anno è possibile non solo inviare messaggi, media, foto e vocali nelle chat one-to-one o di gruppo, ma anche effettuare vere e proprie chiamate. Anche queste ultime, cosìper i messaggi, sono possibili sia in conversazioni singole che di gruppo. ...

Advertising

infoitscienza : Whatsapp introduce alcune novità: messaggi vocali in pausa e backup criptati - QuotidianPost : Whatsapp introduce alcune novità: messaggi vocali in pausa e backup criptati - agemobile : WhatsApp beta per Android 2.21.21.7 introduce novità per i backup dei file multimediali - -