WhatsApp | a cosa serve il nuovo pulsante appena apparso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp cosa

... mancano ancora 24 alcuni interventi tecnici di modesta entità per renderlo attivo ,che ... clicca qui per iscriverti Per ricevere le nostre notizie su, clicca qui e salva il contatto!Ma vediamocambierà dal 1 gennaio 2022. Resterà, ma cambierà. E non si tratterà probabilmente ... Redazione 10 minuti fa 20 2 minuti di lettura Facebook TwitterTelegram Share via Email ...Facebook presto cambierà nome. Sotto la sua ala ci sono anche Instagram, app di messagistica quali WhatsApp e Messenger, oltre a piattaforme e strumenti di fruizione della realtà virtuale come Oculus.Su WhatsApp avete notato il nuovo pulsante appena spuntato? Vi spieghiamo a cosa serve e quando vi tornerà molto utile.