West Ham-Genk (Europa League, 21 ottobre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Senza nemmeno uno sforzo intensissimo il West Ham ha preso il largo nel gruppo H, battendo Dinamo Zagabria e Rapid Vienna 2-0 e tenendo la porta inviolata nelle prime due giornate. Gli Hammers nella seconda gara casalinga consecutiva possono quasi ipotecare il primo posto battendo il Genk con i belgi che sono reduci dalla netta InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Senza nemmeno uno sforzo intensissimo ilHam ha preso il largo nel gruppo H, battendo Dinamo Zagabria e Rapid Vienna 2-0 e tenendo la porta inviolata nelle prime due giornate. Gli Hammers nella seconda gara casalinga consecutiva possono quasi ipotecare il primo posto battendo ilcon i belgi che sono reduci dalla netta InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : West Ham-Genk (Europa League, 21 ottobre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - PBraciola : @omg_ptx non ho ancora capito cos’è successo al west ham, aveva iniziato in maniera clamorosa, mi ricordo che dopo… - lena_stefano : @Milestemplaris @stebellentani @pap1pap Pensavo aveva 20anni... il West Ham in Uk gli ha messo gli ?? - rompipallex : Oggi: City, BVB e PSG in Champions Domani: Chelsea e Barça in Champions Dopodomani: West Ham e Napoli in EL Vener… - insomnium73 : @WestHam @OgbonnaOfficial @LycamobileUK Angelo???????????? ciao dall Italia e forza West Ham!!!! Until the end!!! -