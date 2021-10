Weidmann lascia, Merkel all'ultimo summit: nuova era per Berlino (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un indizio inequivocabile del fatto che in Germania il nuovo governo Scholz sta per nascere sono le dimissioni a sorpresa del presidente della Bundesbank e membro del board della Bce Jens Weidmann. L’altro indizio, altrettanto inequivocabile, è che domani a Bruxelles Angela Merkel parteciperà al suo ultimo Consiglio Europeo, il 107esimo degli oltre 16 anni passati alla cancelleria tedesca. A Berlino cambia tutto, tanto che Weidmann, ex consigliere economico di Merkel, nominato da lei alla banca centrale dieci anni fa, lascerà a fine dicembre con ben 5 anni di anticipo rispetto alla fine del suo mandato. In Germania, paese sempre traino d’Europa, cambia tutto tanto che, in attesa del nuovo ‘ordine’ a Berlino, domani e dopodomani il summit dei leader ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un indizio inequivocabile del fatto che in Germania il nuovo governo Scholz sta per nascere sono le dimissioni a sorpresa del presidente della Bundesbank e membro del board della Bce Jens. L’altro indizio, altrettanto inequivocabile, è che domani a Bruxelles Angelaparteciperà al suoConsiglio Europeo, il 107esimo degli oltre 16 anni passati alla cancelleria tedesca. Acambia tutto, tanto che, ex consigliere economico di, nominato da lei alla banca centrale dieci anni fa, lascerà a fine dicembre con ben 5 anni di anticipo rispetto alla fine del suo mandato. In Germania, paese sempre traino d’Europa, cambia tutto tanto che, in attesa del nuovo ‘ordine’ a, domani e dopodomani ildei leader ...

