Wanda Nara senza freni | arriva la risposta sui social!

Attraverso una Instragram stories, Wanda Nara ha lanciato un duro messaggio, presumibilmente, a giornalisti, tifosi e "terzo incomodo". La showgirl, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, ha deciso di condividere al mondo social una foto che la ritrae insieme al marito, con tanto di messaggio: "Mi prendo cura della mia famiglia. Delle pu***ne, la vita stessa". L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

