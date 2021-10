Wanda Nara e Mauro Icardi Vicini al Divorzio Milionario! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) É crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Secondo i bene informati, il calciatore sarebbe volato a Milano per cercare di aggiustare le cose con la moglie. Riusciranno ad evitare un Divorzio milionario? Ecco tutto quello che sta succedendo in queste ore! Icardi minaccia di lasciare il Psg e vola a Milano da Wanda Cosa sta succedendo tra Mauro Icardi e Wanda Nara? I due si sarebbero lasciati, almeno stando a quanto pubblicato da Wanda sui social. La soubrette argentina nei giorni scorsi, ha fatto intendere di essere stata tradita dal marito e la bomba sganciata dalla donna, ha creato subito un tam tam mediatico. Icardi invece, sempre su Instagram, sembrava aver smentito la ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) É crisi tra. Secondo i bene informati, il calciatore sarebbe volato a Milano per cercare di aggiustare le cose con la moglie. Riusciranno ad evitare unmilionario? Ecco tutto quello che sta succedendo in queste ore!minaccia di lasciare il Psg e vola a Milano daCosa sta succedendo tra? I due si sarebbero lasciati, almeno stando a quanto pubblicato dasui social. La soubrette argentina nei giorni scorsi, ha fatto intendere di essere stata tradita dal marito e la bomba sganciata dalla donna, ha creato subito un tam tam mediatico.invece, sempre su Instagram, sembrava aver smentito la ...

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - BikerMomBia : RT @GnocchiGene: Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme. Lei ha accettato la sua proposta di spalmare il tradimento in più anni #WandaNar… -