Wanda Nara come Lady Diana: lo scatto che divide il web (FOTO) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La manager argentina, Wanda Nara, ha condiviso uno post di uno scatto in cui c'è Lady Diana. La FOTO ha diviso il web, è riferita alla sua situazione? Wanda Nara e Lady Diana (GettyImages)La diatriba tra Mauro Icardi e Wanda Nara procede. Tutto è scoppiato sabato sera con delle strane stories messe dall'argentina. Un vero scossone a Parigi che ha portato una situazione davvero incandescente. L'argentino non ha partecipato alla sfida di Champions con il suo Paris Saint Germain mentre la Nara ha fatto ritorno a Milano con i figli. Molti fan della coppia vivono una situazione di profonda incertezza. Tutto sarebbe partito da dei contatti tra l'attaccante ...

