Wanda e Icardi di nuovo insieme | le foto

Cosa sta succedendo tra Mauro Icardi e Wanda Nara? La dinamica dei fatti non è ancora del tutto chiara ma, in queste ore, il calciatore ha dedicato alla compagna alcune tenere frasi, che fanno intendere che tra i sue sia tornato il sereno. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando Wanda Nara ha pubblicato nelle sue stories una scritta che faceva pensare proprio alla fine di una relazione. Le sue parole sembravano anche alludere ad un tradimento. L'ex opinionista del Grande Fratello, poi, era volata a Milano con i figli, sembra per sfuggire dai gossip che stavano nascendo intorno a lei. Poco dopo, però, Icardi aveva postato delle foto con la moglie come se niente fosse e così i fan della coppia si erano tranquillizzati. Peccato, però, che la vicenda non si sia conclusa in quel mondo perché la Nara, ...

