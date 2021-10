Voto per il Senato ai diciottenni: promulgata la legge Dal presidente della Repubblica (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge che fissa a 18 anni l’età minima sul Voto per il Senato. Finora era di 25 anni. L'articolo Voto per il Senato ai diciottenni: promulgata la legge <small class="subtitle">Dal presidente della Repubblica</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il, Sergio Mattarella, ha promulgato lache fissa a 18 anni l’età minima sulper il. Finora era di 25 anni. L'articoloper ilaila Dal proviene da Noi Notizie..

