“Vorrei capire cosa sia successo nella sua testa”: la lezione di Koulibaly pronto a incontrare il tifoso razzista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un gigante, in campo e fuori. Lo dimostrano le sue prestazioni sportive, ma anche il suo modo di vivere la realtà e l’attualità. Dopo qualche settimana di silenzio, Kalidou Koulibaly è tornato a parlare di quei cori razzisti piovuti dagli spalti dello stadio Franchi di Firenze contro di lui, Andre-Frank Zambo Anguissa e Victor Osimhen. Ululati e “buuu” che si sono andati a sommare a quegli epiteti rivolti a lui – mentre stava uscendo dal campo – da un “tifoso” viola. E anche oggi ha dato una lezione a tutti. Koulibaly pronto a incontrare il tifoso razzista che lo ha insultato Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Legia Varsavia, ha risposto a una domanda proprio su quell’episodio: “Sì, l’ho superata perché ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un gigante, in campo e fuori. Lo dimostrano le sue prestazioni sportive, ma anche il suo modo di vivere la realtà e l’attualità. Dopo qualche settimana di silenzio, Kalidouè tornato a parlare di quei cori razzisti piovuti dagli spalti dello stadio Franchi di Firenze contro di lui, Andre-Frank Zambo Anguissa e Victor Osimhen. Ululati e “buuu” che si sono andati a sommare a quegli epiteti rivolti a lui – mentre stava uscendo dal campo – da un “” viola. E anche oggi ha dato unaa tutti.ilche lo ha insultato Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Legia Varsavia, ha risposto a una domanda proprio su quell’episodio: “Sì, l’ho superata perché ...

Advertising

martaottaviani : Vorrei capire come si possa esultare davanti a un’astensione di questo genere #ballottaggi2021 - borghi_claudio : @LuigiColline @FmMosca No certo, l'unica contraddizione è l'impossibilità dell'ubiquità, Diciamo che se dovessi far… - CorkScrew12 : RT @luckiestloser: Si ma io vorrei vedere bene tutto il girato e cercare di capire bene la matrice. E poi comunque non van bene neanche i c… - ElxNL : RT @Illma7ic10: Sentite Koulibaly sull'episodio di Firenze. Non ha dormito perché aveva paura di aver sbagliato lui, è dispiaciuto, invita… - razorblack66 : RT @ManuQ24916888: Vorrei capire n'do stanno sti sapiens ma amen guarda. -

Ultime Notizie dalla rete : Vorrei capire Capoterra, la svolta di Beniamino Garau: 'Ctm nelle lottizzazioni, nuovo Puc e basta col Palazzo del potere chiuso ai cittadini' Anche per questo vorrei creare una delega alla coesione territoriale per queste aree dimenticate e ... E' difficile per un uomo fuori dalla politica, devo capire cosa ha prodotti negli ultimi 20 anni il ...

Elena Santarelli contro l'hater di suo figlio: 'Fai schifo! Lasciaci in pace' Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in ...

Elena Santarelli si sfoga (e fa bene): “Questa persona augura a mio figlio che torni il cancro Il Fatto Quotidiano Anche per questocreare una delega alla coesione territoriale per queste aree dimenticate e ... E' difficile per un uomo fuori dalla politica, devocosa ha prodotti negli ultimi 20 anni il ...Quanto tivedere in faccia perche schifo di essere umano sei. Tiportare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in ...