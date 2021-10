Volley femminile | Serie A1 2021-2022 | Busto Arsizio | notte da regina! Monza e Scandicci ok

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)da regina per la Unet E-Workche supera con un netto 3-0 tra le mura amiche la Bartoccini Fortinfissi Perugia (alla terza sconfitta consecutiva e resta a punteggio pieno in classifica trascorrendo una giornata da regina del campionato in attesa della sfida al vertice di domani sera tra Conegliano e Novara che, in caso di soluzione al tie break, potrebbe regalare alle lombarde qualcosa in più di una giornata da prima della classe. Primo set piuttosto equilibrato che la squadra di casa risolve nella parte finale con il punteggio di 25-21. Nel secondo parziale Perugia alza ben presto bandiera bianca e la Unet E-Work non ha problemi ad imporsi con il punteggio di 25-15. Perugia gioca il tutto per tutto nel terzo set, tiene il ritmo delle padrone di casa, mette anche il naso avanti sul 9-10 ma...

Terza giornata per la Serie A1di: Savino del Bene Scandicci fa visita alla Bosca S. Bernardo Cuneo al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta. SEGUI LA DIRETTA SET PER SET SESTETTO CUNEO Signorile in ...... perché sono soltanto 4: tutti andati in scena per la regular season del campionato di Serie A1, nelle ultimedue stagioni la Bartoccini ha raggiunto il massimo livello dele ...Notte da regina per la Unet E-Work Busto Arsizio che supera con un netto 3-0 tra le mura amiche la Bartoccini Fortinfissi Perugia (alla terza sconfitta consecutiva e resta a punteggio pieno in classif ...Casalmaggiore con una prova molto concreta, giocando un volley ordinato e pungente espugna Roma imponendosi 3-1 (26-24 25-18 23-25 . Volpini ha tenuto in panchina Rahimova, ma Malual non l'ha fatta ri ...