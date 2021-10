Volley B2, esordio con vittoria al tie-break per la Volare Benevento (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si conclude con una vittoria sofferta la prima gara di campionato della Contrader Volare Benevento che ha la meglio sulla Volley Reghion di Reggio Calabria al tie break. Le ragazze di coach Luca Nanni hanno superato una compagine ben organizzata e con alcune individualità importanti, accreditata come una delle formazioni più pericolose del Girone O. Le giallorosse si sono imposte sulle reggine con i seguenti parziali: 24/26, 25/21, 25/23, 19/25 e 15/10. Coach Nanni ha schierato capitan Carlozzi opposta a Seggiotti, schiacciatrici Simeone e De Luca, al centro Sabato e Catapano e Formato nel ruolo di libero. Nel corso della partita ha deciso di puntare sulle due schiacciatrici Alessia Bonsanti, al debutto in B2, e Martina De Pierro. Porte aperte al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si conclude con unasofferta la prima gara di campionato della Contraderche ha la meglio sullaReghion di Reggio Calabria al tie. Le ragazze di coach Luca Nanni hanno superato una compagine ben organizzata e con alcune individualità importanti, accreditata come una delle formazioni più pericolose del Girone O. Le giallorosse si sono imposte sulle reggine con i seguenti parziali: 24/26, 25/21, 25/23, 19/25 e 15/10. Coach Nanni ha schierato capitan Carlozzi opposta a Seggiotti, schiacciatrici Simeone e De Luca, al centro Sabato e Catapano e Formato nel ruolo di libero. Nel corso della partita ha deciso di puntare sulle due schiacciatrici Alessia Bonsanti, al debutto in B2, e Martina De Pierro. Porte aperte al ...

