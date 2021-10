Voghera, torna libero l'ex assessore che sparò al marocchino (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Massimo Adriatici è ancora indagato per l'omicidio di Youns Boussettaoui ma è tornato libero per scadenza dei termini cautelari Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Massimo Adriatici è ancora indagato per l'omicidio di Youns Boussettaoui ma ètoper scadenza dei termini cautelari

planetpaul65 : RT @unoscribacchino: “Il pm non ha fatto richiesta di rinvio a giudizio né di giudizio immediato né ha modificato il capo di imputazione da… - MonicaCerroni : RT @LaStampa: Uccise un uomo in piazza, torna libero l'ex assessore di Voghera - mereu_giorgio : RT @salvinimi: Se questo è un paese sano ???????????????????? Sparò e uccise un uomo: domani torna libero l’ex assessore di Voghera Massimo Adriatic… - VPrivaci : RT @salvinimi: Se questo è un paese sano ???????????????????? Sparò e uccise un uomo: domani torna libero l’ex assessore di Voghera Massimo Adriatic… - Majden3 : RT @unoscribacchino: “Il pm non ha fatto richiesta di rinvio a giudizio né di giudizio immediato né ha modificato il capo di imputazione da… -