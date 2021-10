Vlahovic Fiorentina, muro contro muro: senza rinnovo Commisso lo vende a gennaio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il caso Vlahovic tiene in ansia la Fiorentina. Commisso è pronto a vendere il bomber serbo già a gennaio La contestazione dei tifosi a Dusan Vlahovic dopo il match contro il Venezia ha aperto una crepa nel rapporto tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina. Una crepa che non sembrava così profonda dopo l’annuncio di Commisso della decisione del calciatore di non rinnovare con i viola. Adesso però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si va verso il muro contro muro con il presidente intenzionato a cedere l’attaccante già a gennaio senza prolungamento. Nella giornata di ieri è spuntato il Borussia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il casotiene in ansia laè pronto are il bomber serbo già aLa contestazione dei tifosi a Dusandopo il matchil Venezia ha aperto una crepa nel rapporto tra Dusane la. Una crepa che non sembrava così profonda dopo l’annuncio didella decisione del calciatore di non rinnovare con i viola. Adesso però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si va verso ilcon il presidente intenzionato a cedere l’attaccante già aprolungamento. Nella giornata di ieri è spuntato il Borussia ...

