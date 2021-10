Vittoria di Svezia: le vacanze (di lavoro) romane della futura regina (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vittoria di Svezia (44 anni) a Roma. La futura regina ha cominciato così un Royal Tour di due giorni, tra la Capitale e Torino, con il marito Principe Daniel (a destra), la ministra per il Commercio Estero e una delegazione di imprenditori. I doveri di una prossima sovrana, affrontati sempre col sorriso… Foto Getty Metti una futura regina a Roma. Durante una bellissima “ottobrata” romana. Metti Vittoria di Svezia, futura regina scandinava in trasferta nella Capitale. Un Royal Tour lungo 2 giorni, dal 18 al 20 ottobre. Tra Roma e Torino. Vittoria di Svezia: la futura regina e la sua delegazione Vittoria di Svezia. Il ... Leggi su amica (Di mercoledì 20 ottobre 2021)di(44 anni) a Roma. Laha cominciato così un Royal Tour di due giorni, tra la Capitale e Torino, con il marito Principe Daniel (a destra), la ministra per il Commercio Estero e una delegazione di imprenditori. I doveri di una prossima sovrana, affrontati sempre col sorriso… Foto Getty Metti unaa Roma. Durante una bellissima “ottobrata” romana. Mettidiscandinava in trasferta nella Capitale. Un Royal Tour lungo 2 giorni, dal 18 al 20 ottobre. Tra Roma e Torino.di: lae la sua delegazionedi. Il ...

Advertising

gipsylenu : @vendesiverdi Sono andata a controllare perché non ero sicura della vittoria della Svezia - monarchico : La #Principessa #Vittoria di #Svezia ed il #Principe #Daniele in #Italia #roma #monarchy #sweden #monarchia… - monarchico : La #principessa #Vittoria e il #principe #Daniele di #svezia nella #contea di #Kronoberg #sweden #monarchy… - monarchico : La #principessa #Vittoria di #Svezia partecipa al #simposio per l'anniversario all' #Università di #Uppsala #sweden… - infoitsport : Monza porta solo in parte fortuna all'Italia U21, contro la Svezia la vittoria sfuma nel finale! -