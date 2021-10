Virus, Brusaferro: "Servirà la terza dose per tutti Abbiamo il dovere di mettere in sicurezza il Paese" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'emergenza CoronaVirus in Italia continua senza sosta. Preoccupa la variante delta, considerata sette volte più contagiosa rispetto al Virus tradizionale. Per questo il governo ha fatto scattare la misura che prevede l'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori, sia dei settori... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'emergenza Coronain Italia continua senza sosta. Preoccupa la variante delta, considerata sette volte più contagiosa rispetto altradizionale. Per questo il governo ha fatto scattare la misura che prevede l'obbligo del Green Pass peri lavoratori, sia dei settori... Segui su affaritaliani.it

