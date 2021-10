Viola, l’immunologa s’improvvisa opinionista politica (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Quando Agamben e Cacciari pubblicarono il loro appello contro il green pass, Antonella Viola vergò un articolo sullaStampa che iniziava più o meno così: avrei la tentazione di argomentare con i filosofi sui concetti di libertà e diritti individuali, ma sarei poco seria e credibile. Perché pur avendo letto Kant e Sant’Agostino, di filosofia parlano gli esperti del settore. Che era un po’ come dire, pur indirettamente, che di scienza – invece – son titolati a parlare gli scienziati. Bene. Dopo essere diventata volto di La7 per tutto quello che riguarda il coronavirus e i vaccini, ora pare che l’immunologa sia diventata d’un tratto anche politologa. In fondo siamo il Paese di 60 milioni di tecnici della Nazionale di calcio, dunque come stupirsi se la scienziata – senza osservare chissà quale statistica sul flusso di voti – arriva a sentenziare che “gli ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Quando Agamben e Cacciari pubblicarono il loro appello contro il green pass, Antonellavergò un articolo sullaStampa che iniziava più o meno così: avrei la tentazione di argomentare con i filosofi sui concetti di libertà e diritti individuali, ma sarei poco seria e credibile. Perché pur avendo letto Kant e Sant’Agostino, di filosofia parlano gli esperti del settore. Che era un po’ come dire, pur indirettamente, che di scienza – invece – son titolati a parlare gli scienziati. Bene. Dopo essere diventata volto di La7 per tutto quello che riguarda il coronavirus e i vaccini, ora pare chesia diventata d’un tratto anche politologa. In fondo siamo il Paese di 60 milioni di tecnici della Nazionale di calcio, dunque come stupirsi se la scienziata – senza osservare chissà quale statistica sul flusso di voti – arriva a sentenziare che “gli ...

Advertising

AccanConfeserce : E' arrivata finalmente una notizia buona - L'immunologa Antonella Viola: «Meglio i farmaci che il vaccino? I monocl… - Adnkronos : L'immunologa risponde a chi mette in dubbio la convenienza dell'immunizzazione di massa contro il #Covid. - _mcmax_ : L’immunologa Viola a #DiMartedi fa anche una analisi politica. Mamma mamma …. - pinziponzi : RT @spoilair1: @LiutoGiusto Ieri sera nella trasmissione 'Le Parole' di #gramellini è stata data per la prima volta una risposta su quali… - san_masso : RT @spoilair1: @LiutoGiusto Ieri sera nella trasmissione 'Le Parole' di #gramellini è stata data per la prima volta una risposta su quali… -