Vincenzo Nibali: "Podio al Giro d'Italia? Perché no…Vorrei fare mountain-bike e Parigi-Roubaix"

Due Giri d'Italia, un Tour de France e una Vuelta di Spagna spiccano nel palmarès di Vincenzo Nibali e ne fanno, a pieno titolo, una leggenda del ciclismo italiano. Non solo Grandi Giri però: lo Squalo ha saputo mordere anche nelle grandi corse in linea: tre Monumenti, due Giri di Lombardia, nel 2015 e 2017, e la Milano-Sanremo 2018 con uno straordinario e memorabile attacco sul Poggio. Una carriera quasi inavvicinabile che gli permette di avere nel club dei giganti un posto già assegnato. Vincenzo la prossima stagione tornerà all'Astana, la squadra dove era già stato dal 2013 al 2016 e con la quale ha raggiunto alcuni dei picchi della sua carriera, tra cui due trionfi al Giro d'Italia (nel 2013 e 2016) e quello al Tour de France nel 2014. Vincenzo, come stai? "Sto ...

