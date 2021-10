Videogiochi PEGI 18 sotto la lente del Moige, vengono equiparati a fumo, alcool e gioco d'azzardo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In una grande indagine denominata "Venduti ai Minori", il Moige (Movimento Italiano Genitori) ha mostrato come un commerciante su due venda prodotti vietati ai minori di 18 anni. Tra questi, oltre all'alcol, al fumo e ai gratta e vinci troviamo anche i Videogiochi classificati PEGI 18. C'è da dire che la valutazione PEGI 18 è appunto una valutazione e non sono Videogiochi strettamente vietati ai minori. Va da sé che per ovviare a questo "problema" sono i genitori stessi a doversi interessare dei passatempi dei figli, magari scegliendo insieme quali possono essere i Videogiochi più adatti a dei minorenni. Ad ogni modo il Moige ha stilato una serie di infografiche su tutti i prodotti vietati ai minorenni che potete visionare cliccando qui. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In una grande indagine denominata "Venduti ai Minori", il(Movimento Italiano Genitori) ha mostrato come un commerciante su due venda prodotti vietati ai minori di 18 anni. Tra questi, oltre all'alcol, ale ai gratta e vinci troviamo anche iclassificati18. C'è da dire che la valutazione18 è appunto una valutazione e non sonostrettamente vietati ai minori. Va da sé che per ovviare a questo "problema" sono i genitori stessi a doversi interessare dei passatempi dei figli, magari scegliendo insieme quali possono essere ipiù adatti a dei minorenni. Ad ogni modo ilha stilato una serie di infografiche su tutti i prodotti vietati ai minorenni che potete visionare cliccando qui. Leggi altro...

