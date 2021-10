VIDEO Zenit-Juventus 0-1 | gol Champions League | highlights e sintesi I bianconeri vincono nel finale

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si è disputata oggi, mercoledì 20 ottobre, la terza giornata del Gruppo H delladi calcio, con la sfida prevista in Russia in cui loè stato opposto alla. Iper 0-1 e restano in testa al raggruppamento.0-1 IL GOL DI KULUSEVSKIgrijpt toch de volle buit in Rusland! Dejan Kulusevski is de gevierde man voor de Oude Dame #ZiggoSport #UCL #ZENJUV pic.twitter.com/y8DpVSFQCK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS Voetbal) October 20, 2021 Foto: LaPresse

juventusfc : Questa era l'ultima risposta della conferenza stampa bianconera. A breve il report completo su… - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme l'avvicinamento a #ZenitJuve ??? QUI, ALLE 19:45 ?? - Melchisio : Malmo 0 - 3 Juve Spezia 2 - 3 Juve Juve 3 - 2 Sampdoria Juve 1 - 0 Chelsea Torino 0 - 1 Juventus Juve 1 - 0 Roma Z… - juventino778 : RT @JuventusTV: Vi aspettiamo per vivere insieme l'avvicinamento a #ZenitJuve ??? QUI, ALLE 19:45 ?? - Danyus14 : RT @SCUtweet: La #Juventus irrisa dallo #Zenit... Vediamo se si divertono tra una settimana??? -

...vederla in tv e diretta streaming La partita tra- Juventus si gioca mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio di San Pietroburgo. Il match è trasmesso in streaming su Amazon Prime, ...Ilcon gli highlights e i gol di- Juventus 0 - 1, match valido per la terza giornata dei gironi di Champions League 2021/2022 . In terra russa i bianconeri provano a conquistare la terza ...Zenit e Juventus si affrontano nella fase a gironi di Champions League: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming ...Si è disputata oggi, mercoledì 20 ottobre, la terza giornata del Gruppo H della Champions League di calcio, con la sfida prevista in Russia in cui lo Zenit è stato opposto alla Juventus. I bianconeri ...