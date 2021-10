VIDEO Manchester United-Atalanta 3-2, gol Champions League: highlights e sintesi. Gli orobici rimontati nel finale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si è disputata oggi, mercoledì 20 ottobre, la terza giornata del Gruppo G della Champions League di calcio, con la sfida prevista in Inghilterra in cui il Manchester United è stato opposto all’Atalanta. Gli orobici perdono nel finale per 3-2 e vanno al secondo posto nel raggruppamento. highlights Manchester United-Atalanta 3-2 IL GOL DI PASALIC #???? ????? ?????? #UCL ??? ??????? 0 × 1 ??????? ?????????????????????????????? HD– via: @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/j7WuDpY6ZC — ?? (@3 z 12) October 20, 2021 IL GOL DI DEMIRAL #???? ????? ?????? #UCL ??? ??????? 0 × 2 ??????? ?????????????????????????????? ?????? HD– via: @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/Q6JetekJG9 — ?? (@3 z 12) October 20, 2021 IL ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si è disputata oggi, mercoledì 20 ottobre, la terza giornata del Gruppo G delladi calcio, con la sfida prevista in Inghilterra in cui ilè stato opposto all’. Gliperdono nelper 3-2 e vanno al secondo posto nel raggruppamento.3-2 IL GOL DI PASALIC #???? ????? ?????? #UCL ??? ??????? 0 × 1 ??????? ?????????????????????????????? HD– via: @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/j7WuDpY6ZC — ?? (@3 z 12) October 20, 2021 IL GOL DI DEMIRAL #???? ????? ?????? #UCL ??? ??????? 0 × 2 ??????? ?????????????????????????????? ?????? HD– via: @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/Q6JetekJG9 — ?? (@3 z 12) October 20, 2021 IL ...

