Vidal risponde a Bonucci | «Domenica vedremo chi è il più forte»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Arturoha risposto a Leonardodopo le accuse del difensore di scudetto non meritato dall’Inter Arturonon è uno che resta in silenzio di fronte alle provocazioni e il cileno, ai microfoni di Sportmediaset, ha risposto alle accuse di Leonardodi scudetto non meritato dall’Inter nella scorsa stagione. RISPOSTA A– «Non gli rispondo niente (ride.ndr). C’è una rivincita per loro. Vediamo chi è il più». PRONTO PER LA JUVE – «Se sono pronto per la Juve? Spero di esserlo pere per tutto l’anno». L'articolo proviene da Calcio News 24.