“Viaggio anch’io”, il camper attrezzato che rende possibili gli spostamenti in Italia delle famiglie con disabili. Gratuitamente (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un camper accessibile per viaggiare in tutta Italia in sicurezza, Gratuitamente e dedicato alle persone con disabilità e le loro famiglie. Si tratta del progetto Viaggio anch’io, promosso e realizzato dall’Organizzazione di volontariato (Odv) milanese Nessuno è escluso. Un’iniziativa per dare un servizio semplice e fruibile a livello nazionale e che possa generare un circolo virtuoso per tutte le famiglie di persone con disabilità richiedenti, a fronte di una quotidianità molto difficile e situazioni di fragilità aggravate dalla pandemia. La prima famiglia che lo ha utilizzato è di Reggio Emilia. Il progetto è operativo da fine settembre, è stato adoperato da due nuclei familiari nei primissimi giorni dalla sua attivazione e sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Unaccessibile per viaggiare in tuttain sicurezza,e dedicato alle persone contà e le loro. Si tratta del progetto, promosso e realizzato dall’Organizzazione di volontariato (Odv) milanese Nessuno è escluso. Un’iniziativa per dare un servizio semplice e fruibile a livello nazionale e che possa generare un circolo virtuoso per tutte ledi persone contà richiedenti, a fronte di una quotidianità molto difficile e situazioni di fragilità aggravate dalla pandemia. La prima famiglia che lo ha utilizzato è di Reggio Emilia. Il progetto è operativo da fine settembre, è stato adoperato da due nuclei familiari nei primissimi giorni dalla sua attivazione e sono ...

Advertising

nexoslaika : RT @fattoquotidiano: “Viaggio anch’io”, il camper attrezzato che rende possibili gli spostamenti in Italia delle famiglie con disabili. Gra… - fattoquotidiano : “Viaggio anch’io”, il camper attrezzato che rende possibili gli spostamenti in Italia delle famiglie con disabili.… - FangusAngus : Anch'io voglio scrivere un libro come of maio 'VIAGGIO A PIEDI NUDI SULL'OCEANO storia di una vita mai vissuta' (No… - Andrea37363329 : @ANNA62348499 Anch'io viaggio con qualche bottone abbottonato oggi. - andrea_ballabio : @andmargheritoni Ero anch'io allo stadio. Papà era agente della Motta, sponsor del Milan, che gli regalò viaggio al… -