Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)DEL 20 OTTOBREORE 1805 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, SIAMO TRA FROSINONE E CEPRANO, IN DIREZIONE SUD SULLA PONTINA FORTI DISAGI PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE, INCOLONNAMENTI DA VIA DI CASTAGNETTA A VIA DI VALLELATA RIPERCUSSIONI SULLE STRADE ADIACENTI, CODE SULLA LAURENTINA, DAL BIVIO PER LA PONTINA AD ARDEA ANCHE SULLA PONTINA VECCHI, CODE ALLA’LTEZZA DELLA LAURENTINA, IN TUTTI I CASI VERSO LATINA CI SPOSTIAMO ORA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE AURELIA E CASAL DEL MARMO A SEGUIRE TRA CASSIA E PRENESTINA SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ...